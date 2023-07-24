中兴小鲜 50 手机现身电信终端产品库，搭载紫光展锐 T760 处理器

IT之家 7 月 24 日消息，中兴小鲜 50 手机现已上架电信终端产品库，配备紫光展锐 T760 处理器，提供时光灰和春晖绿两款配色。

IT之家从产品库获知，中兴小鲜 50 手机正面配备一块 6.52 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 1600 × 720，机身尺寸为 163.58 × 75.22 × 8.5，重 191 克，配备 4000mAh 电池，提供 4GB+128GB 和 6GB+128GB 两个内存版本。

其他配置方面，中兴小鲜 50 手机后置 1300 万像素摄像头，前置 500 万像素摄像头，提供 3.5mm 耳机孔，搭载基于 Android 13 打造的 MyOS13 操作系统。

作为一款入门级手机，中兴小鲜 50 正面采用水滴屏设计，屏幕边框较宽。这款新机的机身采用弧度设计，相机模组采用圆形设计，但仅搭载一颗真摄像头，其余三颗镜头分别为闪光灯以及装饰设计。

目前，中兴小鲜 50 手机的上市时间还未知，4GB+128GB 版本在产品库中的标价为 899 元，6GB+128GB 标价为 999 元，大家可以参考一下。

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