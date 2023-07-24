中兴 Blade V50 Design 手机海外发布：努比亚 Neo 换芯降级，售价 210 欧元

IT之家 7 月 24 日消息，中兴在海外推出了一款 Blade V50 Design 5G 手机，搭载紫光展锐 T760 处理器，从参数来看有点像努比亚 Neo 手机的换芯版本。

▲ 中兴 Blade V50 Design 5G 手机

两款手机在造型设计上基本一致，只是后盖配色进行了改变，处理器由紫光展锐 T820 降级成了紫光展锐 T760，屏幕也进行了降级。

▲ 努比亚 Neo 手机

IT之家附两款处理器的参数对比：

紫光展锐 T820 采用 1+3+4 三丛集八核心 CPU 架构，由 1 个主频为 2.7GHz 的 Arm Cortex-A76 大核和 3 个主频为 2.3GHz 的 Arm Cortex-A76 大核以及 4 个主频为 2.1GHz 的 Arm Cortex-A55 组成，支持 3MB 三级缓存。

紫光展锐 T760 由 4 个 2.0 GHz 的 Cortex-A75 内核和 4 个 1.8 GHz 的 Cortex-A55 内核组成的 CPU，搭载的 GPU 是 IMG9446。

中兴 Blade V50 Design 5G 手机配备 6.6 英寸 IPS LCD 显示屏，分辨率为 1080 x 2408 像素，像素密度为 400 PPI，屏幕刷新率为 90Hz（努比亚 Neo 为 120Hz）。

这款手机后置采用了 50+2MP 双摄，前置 8MP 自拍镜头，采用侧边指纹识别方案，保留 3.5mm 耳机孔，支持 DTS:X 音频以及 NFC，内置 4500mAh 电池，支持 22.5W 充电。

中兴 Blade V50 Design 5G 手机只有 4GB + 128GB 一个版本，以及天蓝色、星空灰色和哑光灰色三种配色，在欧洲市场的零售价为 210 欧元（IT之家备注：当前约 1682 元人民币）。

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