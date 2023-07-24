消息称优派计划 Q4 推出 400Hz QHD 显示器，采用友达 FAST IPS 面板

IT之家 7 月 24 日消息，据视讯堂，优派显示器内部人士透露，该品牌计划在第四季度末左右推出一款超高刷新率的电竞机型，内部暂命名为 VX2781-2K-PRO-4。

据介绍，这款显示器采用 FAST IPS 群创的原厂模组，拥有 QHD 分辨率（2560×1440）以及超高的 400HZ 刷新率，最快 11 月份左右可以上市。爆料者给出的具体规格如下：

这款显示器拥有 600cd/㎡的 HDR 峰值亮度、178° 视角、8bit 色深，GTG 响应时间 3ms，OD 响应时间 1.5ms，还提供了 Type-C、HDMI 2.1、DP 1.4 等接口，支持滤蓝光、不闪屏、FreeSync、HDR 600、KVM 等功能。

参考IT之家此前报道，友达光电的 M241HTN01.0 TN 面板也计划在今年下半年上市，拥有 1080p 540Hz 的规格，此外还有 95% 的 DCI-P3 色域以及 HDR1000 亮度。

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