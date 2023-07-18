三星 27 英寸 5K 显示器 ViewFinity S9 下月在海外上市，定价 1599 美元

IT之家 7 月 18 日消息，三星最初在 CES 2023 上展示的那款 27 英寸 ViewFinity S9（S90PC 型号）5K 显示器将于 8 月在美国上市，建议零售价为 1599 美元（IT之家备注：当前约 11433 元人民币）。

值得一提的是，这款显示器此前也已经上架国内官网，其中 S27C900PAC 型号市场指导价为 11499 元，中文命名“绘境”，大家可以在线下零售店找到这款产品。

ViewFinity S9 显示器采用了 27 英寸的 IPS 面板，分辨率为 5,120 x 2,880，60Hz 刷新率，典型亮度 600 cd/㎡，对比度 1000:1，5ms (GTG) 响应时间，99% DCI-P3 色域，还通过了 TÜV 护眼认证。

接口方面，这款显示器配备了雷电 4、mini DP 以及三个 USB-C 接口。

其他方面，这款显示器的支架支持旋转，支持 100x100 VESA 壁挂，自带 4K 自动取景网络摄像头，带 Adaptive Sound+ 的内置扬声器，内置 Tizen 操作系统，包括智能电视应用程序、游戏中心等应用。

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