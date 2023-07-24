报告显示全球社交网络用户近 50 亿，占人口总数 60.6%

IT之家 7 月 24 日消息，据法新社 7 月 21 日报道，咨询机构 Kepios 在其最新季度的报告中指出，现在全球共有将近 50 亿人（48.8 亿）活跃在社交网络上，同比增长 3.7%，占全球人口的比例已经达到 60.6%。

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而值得注意的是，全球范围内的社交网络用户数量正在接近全球网民数量，后者总数为 51.9 亿人，占全球人口比例为 64.5%。与此同时，全球人口总数同比增幅不到 1%。

此外，世界各个国家和地区的社交网络使用情况存在很大差异。如非洲东部和中部每 11 人里面仅有 1 人使用社交媒体，在人口多达 14 亿的印度，情况则为每 3 人中就有 1 人使用社交媒体。

另据报告显示，世界各地的社交网络用户平均使用 7 个平台，用户每天花在社交网络上的时间相较往年也增加了 2 分钟，达到平均 2 小时 26 分钟。不过，不同国家和地区的使用时间同样存在较大差异，如巴西用户每日花在社交网络上的时间为 3 小时 49 分钟，日本用户不到 1 小时，法国用户为 1 小时 46 分钟。

IT之家此前援引路透社数据报道，路透社新闻研究所 6 月发布年度数字新闻报告称，全球通过传统媒体网站或 App 获取新闻的人数自 2018 年以来下降了 10 个百分点，年轻群体更喜欢通过社交媒体、搜索或移动聚合应用来获取新闻。随着社交媒体的兴起，传统新闻媒体的生存空间日益被挤压。

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