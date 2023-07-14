机构：社交平台 Threads 流量开始出现明显回落，用户使用时间下降一半

IT之家 7 月 14 日消息，分析机构 Sensor Tower 和网站分析工具 SimilarWeb 数据显示，Meta 最新推出的社交平台 Threads 在本周的用户增速和参与度已经出现明显下滑。

Sensor Tower 总经理 Anthony Bartolacci 向外媒 CNBC 表示，“Threads 至少已经打破了 Sensor Tower 的模型。从过去十几年来的计算的 App 安装次数来看，Threads 上线后 72 小时的表现的确无人能敌。”

但随后 Anthony Bartolacci 引用数据表示，本周二、周三（11-12 日）该平台的每日活跃用数量相比上周六（8 日）同期已下滑约 20%，用户使用时间几乎“砍半”，从 20 分钟减少到现在的 10 分钟。

Anthony Bartolacci 指出，Threads 在刚推出的时候确实造成了一时轰动，不过想要在大多数用户的日常社交网络生活中占据一席之地，仍会是一场“硬仗”。

另外，SimilarWeb 最新数据也反映出类似的趋势以及结论。截至 7 月 10 日，仅以美国用户为例，在 Threads 上花费的时间就从 7 月 6 日的约 20 分钟减少至 7 月 10 日的约 8 分钟。

SimilarWeb 高级洞察经理 David Carr 指出，虽然人们起初对这款 App 拥有浓厚兴趣，但并非所有用户都会像使用其他社交平台那样，会去经常使用 Threads。

IT之家此前报道，根据 Quiver Quantitative 的 Threads Tracker 数据，上线短短四天，Meta 的 Twitter 竞争对手 Threads 就吸引了超过 1 亿用户。

尽管如此，Threads 目前还缺乏一些基本功能，比如无法搜索话题标签、无法从网页端发布等。最令人不满的是，Threads 没有按时间顺序显示帖子的功能，而是根据算法推荐品牌、网红和名人的内容，让用户难以关注亲友的动态。

Threads 的“死敌”马斯克的 Twitter 目前仍然处于领先地位，根据 Statista 的数据，截至 2022 年 12 月，全球 Twitter 用户估计为 3.68 亿。

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