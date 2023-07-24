小冰基于微软 Azure 向亚洲客户推出新一代 AI 数字员工解决方案

IT之家 7 月 24 日消息，今日，微软与小冰公司联合宣布，小冰将面向亚洲地区企业客户，推出基于微软国际版 Azure 新一代 AI 数字员工解决方案，双方将共同推进解决方案的市场普及。

据介绍，基于微软国际版 Azure 与小冰公司的 X-CoTA 技术，该解决方案可为客户实现拟人的对话式人工智能交互、广泛的逻辑思维能力、多模态生成能力与领域专业知识，有助于进一步提高 AI 数字员工效能。

此外，针对企业级用户在面对人工智能技术升级时搭建具体应用的痛点，该解决方案还提供了零代码的端到端定制能力和 SaaS 化平台，并支持跨平台多场景部署。

据IT之家此前报道，小冰公司于今年 6 月宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”，号称最短只要采集三分钟数据，即可为明星红人、专家学者或普通人创造源于本人性格、技能、声音、外貌的 AI 克隆人。

小冰公司前身为微软小冰人工智能团队，2020 年独立分拆。目前，小冰 AI Being 产品广泛分布在全球各智能设备、社交网络及企业客户产品，包括微软 Bing 搜索引擎及 Edge 浏览器中。

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