调查显示 AI 工具每年可帮助企业员工节省近 400 个小时

IT之家 7 月 10 日消息，劳动力分析和规划公司 Visier 近期对英国、美国、加拿大和德国 250 多家公司的 3030 名员工进行了一项调查，结果显示已经采用 AI 工具的英国员工平均每天节省了约 93 分钟。以此计算，AI 工具每年可帮助企业员工节省 390 个小时。

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即便如此，调查中超过一半（56%）的受访者声称他们的雇主还没有接受 AI 工具或鼓励员工使用它们提高生产力。

此外，超过一半（53%）的员工担心 AI 可能会取代他们目前拥有的技能，这也导致在各国政府竞相建立适当的保护性监管之际，人们普遍担心会出现裁员。大约三分之二（67%）的人表示，掌握 AI 技能对于他们未来的职业发展非常重要。

不过，尽管 AI 有着明显其经常被宣传的好处，但三分之一（36%）的受访者认为 AI 实际上会增加他们在工作中面临的压力，另有相似数量的受访者对 AI 的准确性（37%）和数据隐私风险（38%）表示担忧。

在 ChatGPT 预览版发布近一年后，人们对这生成式 AI 的情绪仍然非常复杂。只有 40% 的受访者预计工作与生活的平衡会因 AI 工具而改善，其他人要么对技术持怀疑态度，要么对雇主持怀疑态度。

Visier EMEA 总监 Ben Harris 表示：“企业领导者必须能发现员工在技能方面的差距，并对他们进行新兴技术（例如但不限于 AI）的培训。”

IT之家此前报道，瑞银（UBS）分析师迈克尔・布里斯特（Michael Briest）6 月援引 IT 研究与咨询机构 Gartner 的一份报告表示称，2026 年将有超 1 亿人与生成式 AI 一起工作。

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