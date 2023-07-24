别克新君威车型上市：换装最新家族设计，售 15.98-17.58 万元

IT之家 7 月 24 日消息，据别克官方公众号 7 月 24 日消息，别克新君威车型正式上市，推出两款配置如下：

25T 超享版 15.98 万元

28T 纵享版 17.58 万元

相比旧款君威车型，新车最大的变化之一，体现在前脸造型上。与全新一代君越类似，新君威的前脸采用“PURE Design”设计理念，匹配大尺寸的“星潮”进气格栅。该车侧面则沿用旧款君威的设计，长宽高分别为 4904/1863/1461mm，轴距 2829mm。

然而新车内饰并未采用全新一代君越、别克 E5、E4 等新车型配备的弧形双联屏设计，而是依旧沿用旧款车型的内饰布局。新君威搭载了 eCoonect 智能互联系统，支持苹果 CarPlay 和百度 CarLife 智能手机映射。

此外，新车配备前排手机无线充电、后排双 USB 充电接口，以及号称“涵盖 5 大类、50 多项主要服务”的新一代 OnStar 安吉星全时在线助理。车机芯片、辅助驾驶功能等方面，别克官方暂未进行宣传。

动力方面，新车搭载通用汽车第八代 Ecotec 驱动系统，其中 25T 纵享版采用 1.5 升四缸涡轮增压发动机，最大功率为 169 马力，28T 配备 2.0 升四缸涡轮增压发动机，最大功率 237 马力。与之匹配的传动系统，均为 9AT“HYDRA-MATIC”变速箱。

IT之家此前报道，别克汽车在先后推出 E5、E4 两款全新纯电动车型之后，于本月初公布了销量情况。数据显示，别克 E5 车型 6 月交付 3587 台，长续航版本将于 7 月交付。至于其他纯电车型、燃油车型的交付情况，则没有公布。

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