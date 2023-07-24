谷歌薪酬数据泄露：员工平均年薪约 27.98 万美元，软件工程师高达 71.8 万美元

IT之家 7 月 24 日消息，外媒 Insider 日前宣称获得了一份谷歌员工之间共享的电子表格，数据表明 2022 年谷歌员工的总年薪平均为 27.98 万美元（IT之家注：约 200.49 万元人民币）。而在所有职位列表中，软件工程师的薪酬最高，去年的基本工资为 71.8 万美元（约 515.95 万元人民币）。

据悉，该表格包含谷歌公司 2022 年一万两千多名美国员工的信息，涵盖软件工程师、业务分析师和销售人员等系列职位，以下是谷歌职位年薪（基本工资）的详细信息：

软件工程师： 71.8 万美元（约 515.95 万元人民币）

工程经理： 40 万美元（约 287.44 万元人民币）

企业直销： 37.7 万美元（约 270.91 万元人民币）

公司法律顾问： 32 万美元（约 229.95 万元人民币）

销售策略： 32 万美元（约 229.95 万元人民币）

用户体验设计： 31.5 万美元（约 226.36 万元人民币）

政府事务和公共政策： 31.2 万美元（约 224.2 万元人民币）

研究科学家： 30.9 万美元（约 222.04 万元人民币）

云销售： 30.2 万美元（约 217.01 万元人民币）

项目经理： 30 万美元（约 215.58 万元人民币）

▲ 图源 Insider

报告同时表示，谷歌员工的收入不仅限于基本工资，还包括股权和奖金。2022 年，软件工程师可以获得的最大股权为 150 万美元（约 1077.89 万元人民币）。

而根据 MyLogIQ 收集的数据和华尔街日报分析，相较其他科技巨头，谷歌 2022 年的平均基本工资比 Meta 低，但远高于 Salesforce（19.91 万美元，约 143.07 万元人民币）和 Adobe（17.07 万美元，约 122.66 万元人民币）。

不过相关披露数据仅限于谷歌的美国全职员工，且并非所有员工都披露了他们的股权和奖金数据，因此仅供参考。

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