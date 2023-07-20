谷歌员工薪资遭泄露，软件工程师基本年薪达 71.8 万美元

IT之家 7 月 20 日消息，据 Business Insider 获得的一份泄露的内部数据显示，2022 年谷歌员工的总薪酬中位数为 279802 美元，其中软件工程师拿到了高达 71.8 万美元（IT之家备注：当前约 519.1 万元人民币）的基本工资，成为该公司薪资的最高职位。

这份数据来自谷歌员工之间共享的一个电子表格，涵盖了超过 1.2 万名美国员工的信息，包括软件工程师、商业分析师和销售人员等。

除了基本工资，谷歌员工的收入还包括期权和奖金。数据显示，软件工程师在 2022 年能够获得最高 150 万美元的股权。谷歌的前十大最高薪职位中，无论是工程、商业还是销售，最低的基本工资也达到了 30 万美元。

与其他科技巨头相比，2022 年谷歌员工的中位数基本工资落后于 Meta（29.6 万美元），但远高于 Salesforce（19.9 万美元）和 Adobe（17 万美元）。

以下是谷歌 2022 年各职位最高基本工资的前十名排行榜，数据仅限于美国全职员工，不包括 Alphabet 旗下其他投资项目，如 Waymo 和 Verily。另外，并非所有员工都披露了他们的股权和奖金数据。

谷歌 2022 年各岗位最高基本工资前十名：

软件工程师：71.8 万美元

工程经理（软件工程）：40 万美元

企业直销：37.7 万美元

法律公司顾问：32 万美元

销售策略：32 万美元

用户体验设计：31.5 万美元

政府事务与公共政策：31.2 万美元

研究科学家：30.9 万美元

云销售：30.2 万美元

项目经理：30 万美元

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