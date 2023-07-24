联想 ThinkBook 14/16+ 2023 锐龙版笔记本电脑 7 月 31 日发售，搭载 AMD R7 7840H

IT之家 7 月 24 日消息，联想官方今日宣布，ThinkBook 14+/16 + 锐龙版将于 7 月 31 日 18:00 上市，搭载 AMD 新一代锐龙 7000 系列 R7-7840H 处理器，暂未公布定价。

海报显示，新款笔记本将可选 32GB 内存以及双 M,2 硬盘位。据博主“金猪升级包”爆料，ThinkBook 16+ 2023 型号还会有 RTX 4050 独显版可选。

据IT之家此前报道，今年 3 月份，联想就推出了 ThinkBook 14+/16+ 2023 酷睿版，售价 6299 元起。

ThinkBook 14+ 2023 酷睿版搭载 2.8K 全面屏，支持 90Hz 刷新率和 DC 调光，100% sRGB 高色域；ThinkBook 16+ 2023 酷睿版搭载 2.5K 全面屏，支持 120Hz 刷新率和 DC 调光，100% sRGB 高色域。

该系列笔记本最高配备 71Whr 大容量电池，屏幕搭载 FHD 1080P 超清摄像头，支持 IR 人脸识别；配备雷电 4、隐藏式 USB 2.0、HDMI 等接口。

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