联想小新 Pro 16 2023 笔记本新配置推出：i5 + 32GB，首发 5999 元

IT之家 7 月 22 日消息，联想今日推出小新 Pro 16 2023 笔记本的两款新配置，首发价格如下：

i5-13500H + 32G + 1T：5999 元

i9-13900H + 32G + 1T：6799 元

据IT之家此前报道，联想在今年三月份推出了小新 Pro 16 2023 酷睿独显版，其中 i5-13500H + 16GB + 1TB + RTX 3050 6GB 首发 7299 元；i5-13500H + 32GB + 1TB + RTX 4050 6GB 首发 8499 元。今年五月，联想又推出了小新 Pro 16 2023 笔记本核显版，采用了 i5-13500H + 16G 规格，首发 5699 元。

小新 Pro 16 2023 屏幕为 16 英寸 2.5k 120Hz，100% sRGB 色域。机身厚度 17.5mm，重量为 1.93kg，电池容量 75Wh，接口包括 USB4、全功能 USB-C、双 USB-A、HDMI、SD 读卡器。

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