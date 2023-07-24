达芬奇视频编辑软件 DaVinci Resolve 18.5 正式版发布，带来新型 AI 工具

IT之家 7 月 24 日消息，视频编辑软件 DaVinci Resolve（达芬奇）近日迎来 18.5 正式版更新，官方称这是一次重大更新，添加了新型 AI 工具和 100 多项全新功能。

DaVinci Resolve 18.5 正式版包括大量快编页面剪辑工具集、基于文本的剪辑、AI 对白转录、新的 Resolve FX 特效，添加 Universal Screen Descriptor 支持等 Fusion 工具强化，以及 Fairlight 混音自动化等。

此外，新版的快编页面新设 3 个菜单，其中包括各类工具和开启或关闭波纹剪辑功能、重新同步音频等等。用户还可以使用自动语音转文本功能，为时间线快速生成字幕，以及通过搜索关键词来提升剪辑速度。

▲ 图源 DaVinci Resolve 官网

Resolve FX Relight 效果能让调色师在场景中添加虚拟灯光，而 VFX 协作也得到了提速，并且支持 Universal Scene Descriptor 文件。

除此之外，用户可以将 Fairlight 中的轨道进行分组，获得更快速的混音自动化和编辑处理。

DaVinci Resolve 18.5 版软件更新现已推出，IT之家附下载链接：http://bmd.link/cn/Uo4TP9

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