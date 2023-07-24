《铁拳 8》游戏本月 26 日开启封测，制作人表示目前玩家反响非常积极

IT之家 7 月 24 日消息，在近日举行的圣迭戈国际动漫展上，《铁拳 8》 制作人原田胜弘接受了媒体 IGN 的采访，并透露了游戏的更多信息。

▲ 图源《铁拳 8》海报

IT之家整理相关要点如下：

1、本作操作方式大致类似上一代《铁拳 7》，玩家可以使用几个简单的热键来触发一系列招式动作。不过《铁拳 8》中这套操作系统还会得到一定改进，目的不只是吸引新玩家，老玩家也能活用这个功能来体验平时没有接触过的角色。

2、《铁拳 8》受到了来自玩家们压倒性的积极反馈，对此，“制作组感到有些紧张”。

3、本次封测中提供了 16 名可玩角色，虽然现在最终统计还没出来，不过截至目前三岛一八和豹王的使用人数比较多。

4、在游戏玩法上，当下的测试版本与最终版本相比，没有什么可以改动的了，仅仅会进行部分微调，目前制作组主要针对线上游戏进行完善，因为本作支持跨平台，所以需要调节各平台之间的平衡性。

5、《铁拳 8》测试正在进行中，多平台封测会在本月 26 日开启，登录平台为 PS5、Xbox Series X|S、Steam。

IT之家发现，在今年 3 月的万代最新季度财报投资人问答中，当被问及万代南梦宫计划在下一个财年（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）推出的游戏时，万代确认将在这一时间点内推出《铁拳 8》，该公司在去年 11 月也发表了类似的声明，因此该游戏应当将在明年 3 月前推出。

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