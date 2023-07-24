贾跃亭所持 4900 万股乐视股票再拍卖，每股 0.495 元起拍

IT之家 7 月 24 日消息，据阿里拍卖显示，西安铁路运输中级法院将于 7 月 28 日 10 时至 7 月 29 日 10 时在阿里资产平台上公开拍卖一批贾跃亭持有的乐视股票。

此次开拍的股票合计为 4899.9998 万股，但被分 49 个标的开拍，除一笔为 99.9998 万股外，其余均为 100 万股整。以 100 万股的标的为例，2023 年 6 月 26 日收盘价为 0.55 元 / 股，以此为参考这一标的估价 55 万，起拍价为市场价 9 折，为 49.5 万元。

截至IT之家发稿，虽有人围观，但暂无人报名竞拍。

另据大皖新闻报道，此次股票开拍与贾跃亭、西部证券股份有限公司合同纠纷一案有关。自债务危机爆发以来，贾跃亭名下资产就被频频拍卖，他也频频登上被执行人名单。比如，贾跃亭在国内最核心的资产世茂工三项目在经历 4 次流拍后，终于以 16.45 亿元价格卖出。不过，成交价格和当初的收购价格相比，足足缩水了 13.27 亿元，相当于打了 55 折。

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