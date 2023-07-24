租车公司联动云被冻结 15 亿元股权，公司法人被限制高消费

IT之家 7 月 24 日消息，国家企业信用信息公示系统网站显示，深圳前海联动云汽车租赁有限公司于近日新增一则股权冻结信息，被执行人为联动云集团有限公司。

联动云集团有限公司被冻结股权数额达 15 亿人民币，执行裁定书文号为（2023）粤 0391 执 2795 号，冻结期限自 2023 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 19 日，执行法院为深圳市前海合作区人民法院，公示日期为 2023 年 7 月 20 日。

除此之外，联动云集团有限公司的法定代表人卢某某以及深圳前海联动云汽车租赁有限公司法定代表人王某均已被限制高消费。

▲ 南京联动云

▲ 石家庄联动云

IT之家实测，目前联动云官网仍然可以打开，部分地区仍有车辆可用，但数量较少，例如沈阳、南京等。而石家庄市、济南等城市几乎没有车辆可用，用户点击用车后，该网站会提醒“周边场站没有可用车辆”。

据官方介绍，联动云集团是国内规模级车生活运营商，公司以租车为战略先行，主营业务涵盖汽车租赁、融资租赁、汽车销售、车后服（汽车维修保养）、二手车等，致力于打造“汽车价值链闭环运营”和“多平台跨界共赢”的产业格局。联动云租车已进驻全国 360 + 城市，用车网点超过 40000 + 个，投入运营 10,0000 余台高品质轿车和 SUV。

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