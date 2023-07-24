明基海外推出 LK935 投影仪：5500 流明亮度、4K 分辨率，售价 4499 美元

IT之家 7 月 24 日消息，明基在海外推出了 LK935 投影仪，售价 4499 美元（IT之家备注：当前约 32348 元人民币）。

明基 LK935 投影仪支持 5500 流明亮度，可以提供 4K UHD 分辨率，拥有 21:9 的画面比例，支持视频会议时自动优化肤色亮度。

明基 LK935 投影仪支持 20000 小时使用寿命，采用 DustGuard 技术密封激光模块来保护光学组件，通过了 IP5X 防尘标准。

该款投影仪支持 1.36-2.18 的投射比例，可在 6 米远的距离显示 200 英寸的画面；采用 DLP 数字光处理技术，支持垂直 / 水平位移，可将图像垂直调整 60%，水平调整 23%，以便投射到合适的位置而无需移动投影仪本体。

该款投影仪支持 1.6 倍变焦，可安装在距离投射屏幕 3.5-5.6 米的位置，并投射 120 英寸的画面；支持 360° 垂直安装，具有梯形校正功能，支持多个输入源。

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