微软 Surface Book 3 / Laptop 4 获 7 月固件更新，解决扬声器问题

IT之家 7 月 24 日消息，微软近日为旗下的 Surface Book 3 和 Surface Laptop 4 两款笔记本电脑推送了 2023 年 7 月的固件更新，这次更新的主要亮点是修复了扬声器的音频问题。

Surface Book 3 是微软于 2020 年 5 月发布的一款可拆卸屏幕的笔记本电脑，有 13 英寸和 15 英寸两种尺寸。Surface Laptop 4 是微软于 2021 年 4 月发布的一款传统笔记本电脑，也有 13 英寸和 15 英寸两种尺寸，其中 15 英寸的版本还有 AMD 处理器的版本。

这次更新针对 Surface Book 3 和 Surface Laptop 4 都包含了以下内容：

解决了潜在的安全漏洞，提高了系统稳定性。

修复了扬声器的音频问题。

此外，这次更新还为两款设备带来了多个驱动程序的更新，包括 Dolby、Intel 和 Realtek 等公司的软件组件、系统设备、媒体设备等。

IT之家注意到，此次更新支持 Windows 10 版本 20H2 及更高版本，以及 Windows 11 版本 21H2 及更高版本。用户可以通过 Windows Update 或者微软官网下载安装这次更新。微软建议用户在安装完毕后重启设备，以完成剩余的安装步骤。

据悉，此次更新没有已知的问题。微软表示，Surface Book 3 将在 2025 年 4 月 1 日之前继续得到支持，而 Surface Laptop 4 将在 2025 年 4 月 15 日之前继续得到支持。

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