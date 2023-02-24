微软 Surface Laptop Studio 2 现身 Geekbench，配备英特尔 13 代酷睿 + 英伟达 RTX 4060

IT之家 2 月 24 日消息，微软正准备在今年春天推出一些 Surface 新品，之前有外媒报道称将包括 Surface Laptop Studio 2。

@Gustave Monce 在 Geekbench 上发现了新款 Surface Laptop Studio 的踪迹，该系列似乎有多个 SKU 正在测试，包括一个配备英特尔酷睿 i7-13800H、64GB RAM 和 NVIDIA RTX 4060 的笔记本电脑。

不出意外的话，这个 SKU 将是有史以来最强的 Surface 笔记本电脑且没有之一，它也将会是第一个搭载 64GB（DDR5）内存的 Surface。

（IT之家提醒：测试机不代表最终量产上市机型，不排除微软后续砍掉 64GB 版本的可能）

Geekbench 基准测试结果显示该处理器单核分数为 2564，多核分数为 12463。相比之下，初代 Surface Laptop Studio 的单核分数约为 1985，多核分数约为 6788。

除了这款 SKU 之外，还有一款搭载英特尔酷睿 i7-13700H、16GB 内存、Iris Xe 核显的版本，有可能是入门级或中端配置。

按照微软一贯操作来看，新机除了核心规格可能都维持不变。

初代 Surface Laptop Studio 配备了 14.4 英寸 PixelSense 触摸屏，刷新率为 120Hz，支持杜比视界（Dolby Vision），可选英特尔 11 代 H 系列四核处理器、英伟达 RTX 3050Ti 显卡、高达 32GB 的内存和高达 2TB 的存储空间。

Surface Laptop Studio 还配备了两个 USB 4.0 与 Thunderbolt 4 接口和专用的 Surface 充电口。用户可以将这一设备与 Surface Slim Pen 2 配对，并在键盘前方以磁力吸附、存储和充电。该机还拥有高清 1080p 摄像头和支持 Dolby Atmos 的 Quad Omnisonic 扬声器。