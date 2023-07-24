新款星途凌云上市：配 8155 芯片 / 动力系统调整，售 13.99 万起

IT之家 7 月 24 日消息，新款星途凌云今日上市，售价区间为 13.99 万-17.79 万元。新款星途凌云基于 M3X 火星架构 Pro 打造，在延续原有外观设计语言的同时，对内饰进行了全面换新，2.0T 发动机换装 8 速手自一体变速箱，并针对部分配置进行了优化升级。

新款凌云的设计风格延续了星途品牌的特点，配备 LED 光源大灯并具备自动大灯、前雾灯、大灯高度调节以及大灯延时关闭功能。车尾部分，新款凌云采用贯穿式后尾灯组和双边共两出的排气布局，增加了运动感。车身尺寸为 4780/1890/1730 毫米，轴距为 2800 毫米，车身宽度比老款增加了 5 毫米，新车增加了星芒青车身颜色可选。

IT之家注意到，新款凌云的内饰部分是最大的亮点，中控台采用对称式布局，换装怀挡的换挡机构，整体设计与星途瑶光接近。最吸引人的是搭载了 24.6 英寸贯穿式曲面双联屏，车机换装高通骁龙 8155 芯片，内置 Lion5.0 雄狮智云系统，支持语音交互、声纹识别以及高德地图等功能。此外，新款凌云的内饰将有专属的浅云白和雅银黑两种内饰配色。

此外全新凌云的座舱采用双层夹胶静音玻璃 + ANC 主动降噪，还会配备女王副驾和座椅按摩功能，7.1.4 声道全景声环绕 23 扬声器、主驾头枕音响、高档清新香氛系统（可选配）、AQS 空气监测系统等高档功能也没有缺席。

动力方面，新款星途凌云提供尾标为“300T”的 1.6T 发动机和尾标为“400T”的 2.0T 发动机供消费者选择。其中，1.6T 发动机最大功率 201 马力，最大扭矩 300 牛・米，相比老款车型最大功率提升 4 马力，匹配格特拉克 7 挡双离合变速器；2.0T 发动机最大功率 261 马力，峰值扭矩更是达到 400 牛・米，换装 8 挡自动变速箱（老款为 7 挡双离合变速箱）。此外，两套动力均有搭载四驱系统的车型可选。

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