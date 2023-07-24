乘联会崔东树：1-6 月中国汽车出口 234 万台，同比增长 73%

IT之家 7 月 24 日消息，乘联会秘书长崔东树今日撰文称，2023 年 6 月中国汽车出口达 41 万台，出口增速 61%，实现持续强增长。2023 年 1-6 月中国汽车出口共 234 万台，出口增速 73%，同样实现持续强增长。

▲ 图源 崔东树微信公众号

崔东树表示，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。他认为，今年中国汽车出口激增的主要动力仍是中国产品竞争力提升和在欧美市场的突破，以及俄乌危机下俄罗斯市场国际品牌全面被中国汽车替代。他特别强调，中国的新能源汽车出口竞争力提升带来了巨大的出口增量。

崔东树介绍，中国汽车出口经历多年的百万量级平台期终于在 2021 年开始突破。在 2013-2016 年世界经济低迷下的剧烈下滑后，2017-2020 年出口增速逐步企稳改善，年度出口量维持在 100 万台左右水平。2020 年的出口达到 108 万台，同比下降 13%。随后进入高增长期。

崔东树还表示，由于世界疫情冲击和特斯拉国产，中国汽车出口实现巨大的销量和单价的突破。只要国际上有稳定的市场需求，未来中国汽车出口发展仍有巨大空间。

IT之家此前报道，中汽协数据显示，6 月我国汽车企业出口 38.2 万辆，环比下降 1.7%，同比增长 53.2%。分车型看，乘用车本月出口 31.2 万辆，环比下降 4.1%，同比增长 57.7%；商用车出口 7 万辆，环比增长 10.7%，同比增长 36%。新能源汽车出口 7.8 万辆，环比下降 28.4%，同比增长 1.7 倍。1-6 月，汽车企业出口 214 万辆，同比增长 75.7%。

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