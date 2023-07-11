中汽协：6 月汽车企业出口 38.2 万辆，同比增长 53.2%

IT之家 7 月 11 日消息，中汽协现公布了最新的 2023 年 6 月汽车工业产销数据报告。

今年 6 月，我国汽车产销分别完成 256.1 万辆和 262.2 万辆，环比分别增长 9.8% 和 10.1%，同比分别增长 2.5% 和 4.8%.

1-6 月，汽车产销分别完成 1324.8 万辆和 1323.9 万辆，同比分别增长 9.3% 和 9.8%，由于去年 6 月受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长，1-6 月累计产销增速较 1-5 月回落 1.8%、1.3%。

中汽协指出，整体车市一季度处于负增长状态；4 月份以来，在同期低基数影响及多重利好因素的共同推动下，汽车市场持续好转，产销量延续增长态势，上半年累计实现较高增长。

今年 6 月汽车企业出口 38.2 万辆，环比下降 1.7%，同比增长 53.2%。分车型看，乘用车本月出口 31.2 万辆，环比下降 4.1%，同比增长 57.7%；商用车出口 7 万辆，环比增长 10.7%，同比增长 36%。新能源汽车出口 7.8 万辆，环比下降 28.4%，同比增长 1.7 倍。1-6 月，汽车企业出口 214 万辆，同比增长 75.7%。

6 月，新能源汽车产销分别完成 78.4 万辆和 80.6 万辆，同比分别增长 32.8% 和 35.2%，市场占有率达到 30.7%。其中，插电式混合动力汽车产销量首创历史新高。

1-6 月，新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4% 和 44.1%，市场占有率达到 28.3%。

今年上半年，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 318.3 万辆，同比增长 58.8%，占新能源汽车销售总量的 85%，高于上年同期 7.9 个百分点。正如IT之家此前多次报道过的那样，整个新能源市场依旧处在快速增长阶段。

随着新能源车型的上市及产品性能的提升，行业竞争加剧，销量分化现象更为明显，车企表现加速分化。比亚迪销量继续在高基数上维持高增速，1-6 月累计销量超过 120 万辆，同比增长 95.9%。理想和广汽同比增速均超过一倍。

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