华硕推出 Pro WS W 680 M-ACE SE 工作站主板：双 2.5G + 千兆三网口

IT之家 7 月 25 日消息，华硕近日面向紧凑型工作站用户，推出了 Pro WS W680M-ACE SE 主板，采用 Micro-ATX 外形规格和 LGA 1700 插槽，支持英特尔第 12/13 代酷睿处理器。

华硕新款 Pro WS W680M-ACE SE 主板有别于常规英特尔 LGA 1700 主板，采用 W680 芯片组，配有 2 个基于 Arm Cortex A7 核心的 ASpeed AST 2600 BMC 控制器，其中一个为 Cortex M3，另一个为独立的 2D 图形芯片，用于状态监控和远程控制计算机。

该主板还配有 SlimSAS 端口，用户可以通过该端口，最多连接四个 SATA 硬盘，或一个具有 PCIe 4.0 x4 接口的磁盘，但华硕并未提供适配器电缆。

华硕新款 Pro WS W680M-ACE SE 主板专为工作站而设计，完全支持 ECC 内存纠错技术。

该主板还配备了 2 个用于插入 NVMe SSD 硬盘的 M.2 PCIe 4.0 x4 插槽，以及 1 个 PCIe 5.0 x16、1 个 PCIe 4.0 x4 和 1 个 PCIe 3.0 x1 接口。

该主板还支持 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口（10 Gbit / s），配有 DisplayPort 和 HDMI 端口各 1 个，有 2 个 2.5G 网口和 1 个千兆网口。

华硕承诺在最高 45 摄氏度的环境温度、最高 80% 的相对湿度下，可以全天候可靠地运行该主板。

华硕并未公布 Pro WS W680M-ACE SE 主板的售价，不过此前全尺寸 ATX 主板 Pro WS W680M-ACE 售价为 330 美元（IT之家备注：当前约 2373 元人民币），预估 mATX 版本售价会低于这个价格。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。