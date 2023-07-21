英特尔预计下月与华硕达成 NUC 迷你电脑最终协议，不排除授权给其它厂商的可能

IT之家 7 月 21 日消息，英特尔近日宣布停止直接投资 NUC 迷你电脑业务，并与华硕达成 NUC 合作协议，华硕将获得英特尔 NUC 系统产品线设计的非独家许可，使其能够制造和销售第 10 代至第 13 代 NUC 系统产品并继续开发未来产品。

根据英特尔发言人周三向外媒 CRN 提供的消息，该公司未来可能会将其 NUC 迷你电脑设计许可给其他公司，但目前没有计划。“非独家许可意味着英特尔保留该技术的所有权，并可能将其许可给其他人。目前，英特尔没有计划将 NUC 系统设计许可给其他公司。然而，英特尔将继续支持并启用我们客户自己的迷你电脑设计。”

该发言人表示，英特尔预计下个月将与华硕就 NUC 授权协议达成最终协议，两家公司目前正在制定计划，以促进 NUC 客户的平稳过渡。

一位分销主管告诉外媒，如果华硕仅授权某些 NUC 设计来填补其现有迷你 PC 产品组合（专注于工业物联网用例）的空白，这种情况是可能发生的。

“也许华硕不想尝试 NUC 系列的其他部分”总部位于加利福尼亚州弗里蒙特的 ASI 营销副总裁 Kent Tibbils 表示。

此外，目前尚不清楚 NUC 业务部门的英特尔员工是否会跳槽到华硕新创建的 NUC 部门，因为英特尔拒绝对此事发表评论。

然而过去一周，几名英特尔 NUC 员工已在 LinkedIn 上发帖表示他们失业了，其中一些人将自己的离职归咎于该公司 NUC 业务的退出，受影响的员工包括营销、产品管理、数据科学、软件工程和业务管理。

据IT之家此前报道，英特尔一直在大举削减成本，自去年秋天宣布到 2025 年削减数十亿美元支出的计划以来，已经决定退出包括 NUC 在内的多项非核心业务。

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