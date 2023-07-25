中国工程师研制钠离子电池：-40℃环境下正常工作，2000 次充放电仍可健康运行

IT之家 7 月 25 日消息，据央视财经 7 月 24 日晚间报道，工程师欧阳楚英运用仿真程序，结合大量实验数据积累，并对元素周期表中各种元素进行筛选、组合、模拟测试，利用大数据技术，在 10 个月内研发出一种新型动力钠离子电池。

报道称，这种新型的钠离子电池可在寒冷环境下保持出色表现。欧阳楚英和他的助手们通过数据手段筛选确认了钠离子电池的材料体系。在-40℃的密封箱里，钠离子经电解质的传导，涌向负极完成充电，再返回正极，实现放电，极端低温环境下，它依然在正常地工作。

数据显示，钠离子电池在不间断充放电 2000 次后，还能够健康地运行，钠在低温时的流动性优异。欧阳楚英介绍，“它性能比较好的这种情况下，我们有可能就把它用到南极去，或者用到珠穆朗玛峰、喜马拉雅山上去。”

央视新闻报道指出，当前一到冬季，电动汽车的续航里程就会大大缩水，打开空调取暖都成为了一种“奢侈的”享受。其症结在于当前广泛投入使用的锂离子电池非常惧怕低温。“这就像寒冷环境中，手指长时间暴露在外，就会变得不灵活”。而钠在自然界拥有较丰厚的储备量，在清洁能源高速发展的今天，钠离子电池的发明“恰逢其时”。

IT之家此前报道，据日本三井物产战略研究所上半年的一项分析显示，在锂离子电池替代品的开发竞赛中，中国正不断提升实力。过去 10 年，与后锂离子电池技术相关的各国专利统计显示，中国处于领先地位，占所有专利的一半以上。

钠离子电池可能是后锂离子电池时代争夺最激烈的一项技术。日媒对它的专利分析也显示，中国在这项技术上保持对日本和美国的领先地位，中国公司有望在今年开始量产钠离子电池。

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