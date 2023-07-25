罗技 2024 财年第一季度销售额 9.74 亿美元：同比下降 16%，上调上半年预期

IT之家 7 月 25 日消息，罗技今天公布了 2024 财年第一季度（2023 年 4 月到 6 月）的财务业绩。第一季度销售额为 9.74 亿美元（IT之家备注：当前约 70.03 亿元人民币），与上年相比（同比），按美元计算下降 16%，按固定汇率计算下降 15%。

此外，GAAP 营业收入为 7800 万美元，同比下降 32%。非 GAAP 营业收入为 1.09 亿美元，同比下降 25%。GAAP 每股收益（EPS）为 0.39 美元，同比下降 36%。非 GAAP 每股收益为 0.65 美元，同比下降 12%。

罗技 2024 财年第一季度运营现金流为 2.4 亿美元（当前约 17.26 亿元人民币），比上年增加 2.75 亿美元。季末现金余额为 12.5 亿美元（当前约 89.88 亿元人民币）。

罗技临时首席执行官 Guy Gecht 表示：“虽然市场仍然充满挑战，但我为团队在第一季度取得的成就感到自豪。我们经验丰富的高素质团队、以设计为主导的工程技术和强大的执行力确实使我们与众不同。”

罗技首席财务官 Charles Boynton 表示：“第一季度的稳健表现突显了许多重要指标的稳步进展。我们在又一个季度减少了库存和运营费用，同时继续推动强劲的现金流，进一步强化了我们的资产负债表。在一个季度完成后，我们很高兴提供全年和更新的上半年展望。”

罗技上调 2024 年上半年预期，预计销售额介于 18.75 亿-19.75 亿美元之间，同比下降 14%-19%，Non-GAAP 经营利润介于 1.8 亿-2.2 亿美元之间，同比下降 27%-40%；预计 2024 财年全年销售额介于 38 亿-40 亿美元之间，同比下降 12%-16%，Non-GAAP 经营利润介于 4 亿-5 亿美元之间，同比下降 15%-32%。

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