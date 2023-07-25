索尼 PlayStation“中国之星计划”第 3 期发布会 7 月 27 日B站独播

IT之家 7 月 25 日消息，索尼 PlayStation 中国宣布，“中国之星计划”第 3 期发布会将于 7 月 27 日上午 10:00 正式开始，将在 Bilibili 全程独家直播。

IT之家注：“中国之星计划”是索尼 PlayStation 推出的一项面向中国本土游戏开发者的扶持项目。该项目致力于利用索尼在世界范围内的产业资源，帮助中国游戏开发者创造优秀的作品。

索尼此前在 SonyExpo2023 “奇境漫游”嘉年华上公布了“中国之星计划”第 3 期的首批三款新作：

黑鸽工作室童话风科幻横向卷轴动作游戏《觉醒异刃》

这是一款童话风格的科幻背景横向卷轴动作游戏，具有爽快绚丽的关卡设计与震撼的 BOSS 战争，玩家将与被寄生的少女一同破除迷雾，寻找她命运的真相。游戏提供了多种多样的武器搭配方式，包括长刀，触手，或是巨锤。该作已上架 Steam 商店，第四季度发售。

青瞳工作室俯视角动作冒险游戏《空壳行动》，支持多人游玩

Enigmatrix 次世代第三人称射击游戏《潜阈限界》

游戏由虚幻引擎打造，融合了设计元素和动作元素，玩家将扮演一个拥有神秘过往的年轻人“潜塔者”与敌人展开惊心动魄的冒险。

索尼中国还确认了“中国之星”其他几款作品的发售日：

精品幻想风动作游戏《失落之魂》：2024 年第二季度

多人联机射击动作游戏《铃兰计划》：2024 年第一季度

第三人称科幻题材黑客潜入游戏《演灭》：2023 年第三季度

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