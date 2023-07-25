勒布朗・詹姆斯展示索尼定制款 PS5 主机及手柄，7 月 27 日限量发售

IT之家 7 月 25 日消息，索尼 PlayStation 游戏机上个月宣布将与勒布朗・詹姆斯联名，推出限量版周边配件。

NBA 球星勒布朗・詹姆斯现发文晒出了他的定制款 PS5 主机和手柄，他本人表示对与 PlayStation 的合作感到惊讶，还开玩笑上自己接下来可能会整天整夜地玩游戏。

勒布朗・詹姆斯的定制版 PS5 主机和手柄将于 7 月 27 日限量发售，玩家可以通过在线商店购买定制 PS5 主机外壳和手柄。

据悉，詹姆斯定制版 PS5 主机外壳定价 64.99 美元（IT之家备注：当前约 467 元人民币） ，限定版手柄 79.99 美元（当前约 575 元人民币），不过只有身处美国、英国、法国、德国、奥地利、西班牙、葡萄牙、意大利和比荷卢经济联盟的用户才能买到。

DualSense 无线手柄内置麦克风以及 3.5mm 耳机插孔，支持游戏内的语音聊天。手柄内置六轴动态感测系统，包含三轴陀螺仪、三轴加速度传感器，配备双震感马达，可以模拟游戏中武器的后坐力；自适应扳机系统，可以让玩家感受到不断拉紧的弓弦。

PlayStation 5 游戏机搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz ，辅以定制版 RDNA2 架构的 AMD GPU，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 8K、120Hz 输出、3D 音效等，拥有 825GB 高速 SSD，并支持向下兼容 PS4 游戏。

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