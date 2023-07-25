超频大神 Splave 利用华硕 ROG RTX 4090 显卡刷新 3DMark Fire Strike Extreme 世界纪录

IT之家 7 月 25 日消息，超频玩家 Allen Matthew（又名 @Splave）不久前使用 ROG RTX 4090 Matrix 显卡超频到了 4GHz，前几天又超频到了 4230 MHz 再次刷新纪录。

Splave 现在证明，华硕 GeForce RTX 4090 ROG MATRIX 显卡拥有野兽级性能表现，在 LN2 液氮散热下创造了一项全新的 3DMark 世界纪录，比之前的纪录高出千分之多。

由于 4GHz 不够稳定，他这次跑分只超到了 3885 MHz，GPU 温度显示为 -34.6℃，热点温度为 -40.0℃。

这套测试平台基于华擎 Z690 Aqua OC 主板、英特尔酷睿 i9-13900KF 处理器，配备 DDR5-6446 内存，而内存超到 25 GB/s 运行，带宽达到了 1.20 TB / s。值得一提的是，他之前超到过 DDR5-7554（IT之家注：世界纪录 11254MHz）。

这套平台最终在 3DMark Fire Strike Extreme 中获得了 56489 分的成绩，在图形测试中获得了 58589 分，在物理测试中获得了 74624 分，比超频玩家 CENS 之前的相机提高了 2.5%。

上图所示的 RTX 4090 Matrix 显卡在今年 5 月亮相，目前仍未上架电商平台。

RTX 4090 具有 760 亿个晶体管、16384 个 CUDA 核心和 24 GB 高速美光 GDDR6X 显存，可在 4K 分辨率的游戏中持续以超过 100 FPS 运行。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。