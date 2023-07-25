宏碁推出两款 27 英寸 WQHD 游戏显示屏

IT之家 7 月 25 日消息，宏碁近日推出了 VG271UM3bmiipx 和 VG270UEbmiipx 两款游戏 LCD 显示器，采用 IPS 面板，均为 27 英寸，支持 WQHD 分辨率。

VG271UM3bmiipx

VG271UM3bmiipx 显示器定位高端市场，刷新率为 180 Hz，响应速度为 0.5ms。

该显示器集成了 AMD FreeSync Premium 的显示同步技术，并支持 HDR 10，提供高动态范围的视觉效果。

该显示器支持 1670 万种颜色，DCI-P3 色彩还原率为 95%，亮度为 250 cd / m2，对比度为 1000：1，具有 178° 的宽视角。

在端口方面，该显示器提供 2 个 HDMI 2.0、1 个 DisplayPort 1.2 、耳机端口和 2 个 2 W 扬声器输出。

该显示器支持 -5 ° 至 20° 范围内调整倾斜角度，支持间距为 100 x 100 mm 的 VESA 支架。

该显示器尺寸尺寸为宽 614 毫米，深 240 毫米，高 475 毫米，重量 4.6 公斤。

VG270UEbmiipx：

该显示器提供 100Hz 刷新率和 1ms 的响应时间，支持 AMD FreeSync 和 HDR10。

该显示器同样支持 1670 万种颜色，sRGB 色彩还原率为 99%，亮度为 350 cd / m2，对比度为 1000：1，可视角度达到 178°。

该显示器宽 614.4 毫米，深 240.1 毫米，高 475 毫米，重量 5.33 公斤。

IT之家查阅相关资料，宏碁官方并未公布上述两款显示器的售价和发售日期。

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