美媒：业界普遍不看好推特更名为“X”，马斯克将成“推特杀手”一举清空品牌价值

IT之家 7 月 25 日消息，据 CNN 报道，美国多个分析师和品牌机构日前一致认为，自从马斯克收购推特以来，推特的品牌已经受到了重大打击。而当下推特的“X 更名计划”，将会一举清空推特的品牌价值，马斯克将成为真正的“推特杀手”。

▲ 图源 马斯克所发布的 X's

截至发稿，马斯克已经把推特的图标更名为 X，他还表示，现在的推文都改叫“X's”。

CNN 援引多家机构组织数据，表明外界对马斯克的行为充满失望：

据 Brand Finance 估计，自去年年底以来，推特的品牌价值损失了 32%，广告商纷纷逃离。而马斯克本人此前也透露，自去年 10 月以来，推特的广告收入下降了 50% 以上。

商务咨询公司 Forrester 日前表示，业界普遍不看好推特改名为“X”，马斯克的“推特改名”举措会让推特损 200 亿美元（IT之家注：约 1431.04 亿元人民币）的品牌价值，重新从零开始。

Forrester 副总裁 Mike Proulx 称，“推特”这一名词已经成为流行文化的一部分，他认为推特本身已经成为一种“文化现象”，马斯克一下子基本上抹去了推特十五年的品牌价值，现在基本上是从零开始。

思睿高品牌战略咨询公司品牌传播总监 Steve Susi 声称“推特花了 15 年以上的时间才在全球范围内积累了这么多的品牌价值，所以失去推特这个品牌名称将是一个重大财务打击。”

研究公司 Insider Intelligence 分析师 Jasmine Enberg 更是一封电子邮件声明中表示，对许多用户和广告商来说，推特当下的更名行为令人沮丧，同时也释放出了一个明确信号，即“过去 17 年的推特将一去不复返”。

Jasmine Enberg 认为“推特的更名在提醒人们，马斯克才是最有可能成为‘Twitter 杀手’的人，推特的竞品不会杀死推特，只有推特的老板才会杀死推特。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。