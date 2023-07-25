中国首艘国产大型邮轮成功完成首次试航，年底交付

IT之家 7 月 25 日消息，据央视新闻报道，昨天（24 日），首艘国产大型邮轮“爱达・魔都号”顺利靠泊在上海码头，完成了为期 8 天的首次试航任务。本次试航各项试验结果符合设计标准，试航取得圆满成功。

此次试航历时 8 天，不仅完成了航行系统、推进系统、电站管理系统（PMS）以及艏侧推、减摇鳍等涉及船舶性能的关键系统与设备的试验，同时对振动噪声、安全返港这两项贯穿邮轮设计建造全生命周期的关键技术进行了区域性测试验证，试验项目均满足设计规范要求，获得船东、船检认可。

据悉，“爱达・魔都号”靠泊码头后，将立即进入设备系统调试和内装工程最后的冲刺阶段，为第二次试航和年底命名交付夯实坚实基础。

IT之家查询获悉，这艘邮轮由中国船舶外高桥造船有限公司承建，总长 323.6 米，型宽 37.2 米，总吨位 13.55 万吨，全船零件数有 2500 万个，共有 2826 间舱室。其中，乘客舱室 2125 间，船员舱室 701 间，总计面积约 34600 平方米，最多可容纳乘客 5246 人。高达 16 层的上层建筑生活区，拥有剧院、特色餐馆、购物广场、艺术走廊和水上乐园等丰富的休闲设施。

“爱达・魔都”号的通信组网由 5G、WiFi 和通信卫星形成天地一体组网，在 5G 信号能够覆盖到的近海海域，邮轮上的乘客能享受到 5G 和 WiFi6 的自由切换，峰值速率可达千兆以上。而当邮轮行驶到 5G 信号无法覆盖的远海区域，由于邮轮上建设了船载 5G 基站，加上轻量级核心网的本地化算力部署，能大大节省卫星回传带宽，近海海域能够实现的各种全方位多媒体实时交互场景。

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