“共享屏幕”成新型电信诈骗，不法分子可查看手机桌面全部内容

IT之家 7 月 25 日消息，据央视 7 月 24 日晚间报道，当前“共享屏幕”已成为一种新型电信网络诈骗形式，不法分子会利用该功能实时观察事主手机屏幕内容，乃至窃取账号密码等关键信息。

报道称，共享屏幕是一种将多部设备连接在同一屏幕上的功能，多用于远程会议、文件共享等方面，给民众带来便利。但是，这种功能也会给予不法分子可乘之机。

骗子会冒充客服、公检法等身份，以“消除网贷记录”“赔偿快递丢失”等理由，引诱受害人下载共享屏幕软件。

随后，骗子通过共享屏幕操作引导事主在指定 App 或平台中输入个人身份和账户信息，并获取短信验证码进行转账操作。

在这个环节中，不法分子利用共享屏幕软件实时观察受害人注册账户过程，窃取账号密码等关键信息。

警方在接受采访时提醒，近期已有不少人遭遇了共享屏幕骗局，用户应加强警惕，正规金融服务平台的客服不会使用共享屏幕方式与客户联系，需慎重操作共享屏幕功能。如果没有该功能的使用需求，可在手机设置中彻底关闭该功能。

IT之家注：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议于 2022 年 9 月 2 日通过，自 2022 年 12 月 1 日起施行。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》共七章 50 条，包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任、附则等，立足各环节、全链条防范治理电信网络诈骗，精准发力，为反电信网络诈骗工作提供有力法律支撑。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。