防范 192 电信诈骗，全国移动电话卡“一证通查”已支持查询中国广电手机号码

IT之家 5 月 2 日消息，据“工信部反诈专班”微信公众号今日消息，近期，在工信部反诈专班（中国信通院）与中国广电的共同推动下，全国移动电话卡“一证通查”在打通原有 93 省级基础电信企业和 39 家移动通信转售企业相关数据的基础上，进一步打通 31 省中国广电相关数据。

▲ IT之家小伙伴实测已可查到中国广电手机号码

用户通过输入本人姓名、二代身份证号码和手机号码，即可查询到本人名下的包括中国广电在内的全部移动电话卡数量，有效防范诈骗分子冒用用户身份信息办理“192”电话卡，从源头上助力中国广电打击治理电信网络诈骗活动。

2021 年 9 月，在工业和信息化部网络安全管理局的指导下，工信部反诈中心（中国信通院）联合中国电信、中国移动、中国联通及移动通信转售企业共同推出了全国移动电话卡“一证通查”公益性查询服务，实现了全国移动电话卡的统一便捷查询，规避了用户不知情办卡的风险。

中国广电作为我国第四家基础电信企业，于 2022 年 6 月正式开通全新 192 号段 5G 网络服务。

IT之家小伙伴可以通过以下方式进行“一证通查”：