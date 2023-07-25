成都智轨列车今天上线运行：无需实体轨道即可沿既定路线行驶，最大载客量 300 人

IT之家 7 月 25 日消息，在第 31 届世界大学生运动会开幕之际，我国自主研发的两辆智轨列车于今日起在成都正式开始运行。

“智轨”即为智慧轨道快运系统，通过中央控制单元指令，可精准控制列车在既定的虚拟轨迹上行驶，无需铺设实体轨道。同时，车轮由胶轮取代传统钢轮，最小转弯半径为 15 米，相当于一辆 12 米长的公共汽车。

据央视总台记者报道，智轨和公交车相比，具备速度更快、稳定性更高、运力大大提升等特征。

此次运行的两辆列车为 3 节车厢，分别采用了红色、蓝色涂装，红色车体外观包含了竹子、火锅等元素，蓝色车体包含了山川河流、地标建筑等元素，象征成都的自然与人文风貌。

本次智轨列车正式载客试运行时间为 7 月 25 日-8 月 13 日，共 20 天，发班时间为每日 8：00-11：00，每小时发车一班，共发车 4 班次，14：00-21：00，每小时发车一班，共发车 8 班次，全天累计发班 12 班次，试运行线路为成都快速公交 K7 线（区间线）。

IT之家附智轨列车运行起讫点及线路：

五桂桥 > 地铁迎晖路站 > 邛崃山路 > 和锦路 > 省医院东院 > 洪河立交 > 青龙湖 > 玉石湿地 > 平安场 > 东安湖

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。