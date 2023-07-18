中央网信办开展“清朗・成都大运会网络环境整治”专项行动

IT之家 7 月 18 日消息，据网信中国官方公众号消息，为做好成都大运会保障工作，决定自 7 月 18 日起开展为期 20 天的“清朗・成都大运会网络环境整治”专项行动。

公告称，专项行动将围绕大运会举办，集中整治以下 6 类突出问题：

（一）散布涉大运会及相关地区公共政策、社会民生领域虚假信息，捏造可能引起恐慌的灾难事故、违法犯罪、食品产品质量问题等谣言，特别是在权威辟谣信息发布后仍大肆造谣传谣的行为。

（二）片面、歪曲传播突发事件信息，假冒当事人或相关人员身份发声，关联翻炒旧闻旧事；恶意炒作涉大学生负面话题等。

（三）发布有关民族、地域歧视的文字、图片、音视频，煽动群体对立；以记录生活、帮扶救助等为名，虚构摆拍当地“贫困”生活，恶意卖惨引流等。

（四）未经许可擅自开展互联网新闻信息服务活动，或者在名称、头像、背景、简介、直播间或短视频背景等环节假冒仿冒官方机构、新闻媒体等。

（五）涉大运会吉祥物“蓉宝”、会徽等形象标志的侵权盗版信息；未经授权在网上传播大运会赛事节目、提供盗播链接的信息。

（六）组织“人肉搜索”，故意泄露运动员、裁判员、教练员等个人隐私信息，诱导实施网络暴力；对相关人员集中发布侮辱诽谤、谩骂攻击等违法信息和其他不良信息，危害他人身心健康。

IT之家查询获悉，成都第 31 届世界大学生夏季运动会将于 2023 年 7 月 28 日至 8 月 8 日举行，共设置射箭、体操、田径、羽毛球、篮球、跳水、击剑、柔道、艺术体操、赛艇、射击、游泳、乒乓球、跆拳道、网球、排球、水球和武术 18 个竞赛项目，共产生 269 枚金牌，有来自约 170 个国家和地区的 1 万余名运动员及官员赴蓉参加。

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