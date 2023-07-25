开放世界《极品飞车》新作，EA 招聘信息显示游戏已在开发中

IT之家 7 月 25 日消息，游戏工作室 Criterion Games 的领英招聘页面显示，他们正在为《极品飞车》新作招聘一位游戏世界艺术师。

▲ 图源 领英

IT之家经过查询得知，Criterion Games 官方在岗位描述中写道：“我们有过许多知名游戏系列的开发经验，包括《战地》《星球大战：前线》以及《火爆狂飙》等作品，现在我们想要颠覆赛车类游戏的传统，将《极品飞车》系列水准推向一个全新的高度。故我们正在寻求一名经验丰富的游戏世界艺术师，协助我们创造一个崭新且令人兴奋的开放世界游戏，为玩家带来疾速、野性和真实的游戏体验。”

招聘信息暗示，Criterion Games 正在开发下一款《极品飞车》将采用更加开放的场景设计，可能类似于微软的《极限竞速：地平线》系列。

这款新作将是 Criterion Games 工作室所制作的第五款《极品飞车》系列游戏，第一部作品是 2010 年的《极品飞车：热力追踪 3（极品飞车 14）》，该作品受到国内玩家普遍好评，重制版于 2020 年登陆任天堂 Switch 平台。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。