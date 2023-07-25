摩托罗拉 razr 40 Ultra 手机获推 MYUI 系统更新，支持 QQ 外屏使用

IT之家 7 月 25 日消息，摩托罗拉手机发布微博，向摩托罗拉 razr 40 Ultra 手机推送了系统更新，此次更新的基础版本为 T2TZ33.18-16-19，推送版本为 T2TZ33.18-35-4。

新系统支持在手机的外屏使用 QQ，并且针对有线充电、无线充电及系统调度做了专项深度调优，IT之家附具体更新详情：

系统

更新：更新 2023 年 7 月 Android 安全补丁

MAXE 系统引擎 | Moto App |Moto 操作 | Moto 显示 Moto 换机 | Moto 笔记 | Moto 游戏 | Moto 反馈 Moto 太空跳跃 | Moto 家庭空间时钟 | 日历 | 指南针 | 录音机 | 乐语音计算器 | 查找手机 | 应用商店 | 设备帮助 | 健康检测实时字幕 | 一键直达 | 全局搜索 | 智能服务 | 杜比全景声

优化：有线充电性能 | 无线充电性能 | 全局小窗体验系统调度提升性能平衡功耗

修复：部分细节问题并优化稳定性

外屏体验

新增：QQ 支持外屏使用

更新：Moto 抓摩豆 | 外屏时钟

优化：外屏体验 | 帐篷模式

修复：三方应用外屏偶发闪退问题 | 部分细节问题并优化稳定性

网络通信

更新：基带 | 电话 | 信息 | 通讯录

优化：网络性能

修复：部分细节问题并优化稳定性

个性化

更新：Moto 个性化 | Moto 随心变 | Moto 互动壁纸

修复：部分细节问题并优化稳定性

相机

更新：Moto 相机 | Moto 相册 | Moto 相机调谐器 Moto 相机桌面设置

优化：相机拍摄性能 | 前置拍摄效果 | 主摄拍摄效果广角拍摄效果

修复：部分细节问题并优化稳定性

Ready For

更新：Ready For

优化：三方电视无线投屏兼容性体验

修复：部分细节问题并优化稳定性

手机管家

更新：手机管家

修复：部分细节问题并优化稳定性

钱包

更新：Moto 钱包

修复：部分细节问题并优化稳定性

游戏

更新：Moto 游戏

优化：游戏性能体验

修复：部分细节问题并优化稳定性

桌面

更新：Moto 桌面 | Moto 小部件 | 我的屏幕

修复：部分细节问题并优化稳定性

三方应用

更新：搜狗输入法 Moto 版

修复：部分细节问题并优化三方应用体验

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