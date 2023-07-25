Spotify 已有 2.2 亿付费用户，本季度净亏损 3.02 亿欧元

IT之家 7 月 25 日消息，据 Spotify 最新财报显示，截至今年 6 月 30 日，该音频流媒体服务拥有 2.2 亿付费用户和 5.51 亿月活跃用户，分别比去年同期增长了 27% 和 17%，超出了上季度的预期。

然而，Spotify 每个用户的平均收入却下降了 6%，目前为 4.27 欧元（IT之家备注：当前约 34 元人民币）。为了提高收入，Spotify 在美国和其他一些国家提高了订阅价格。

Spotify 今年也进行了一些裁员和调整，CEO Daniel Ek 表示公司今年的重点是“速度和效率”。1 月份，该公司裁掉了全球员工的 6%，约 600 人；4 月份，该公司关闭了与 Clubhouse 竞争的 Spotify Live 和与 Worldle 竞争的 Heardle；6 月份，该公司又在其播客部门裁掉了 200 个职位。

本季度，Spotify 的净亏损为 3.02 亿欧元（当前约 24.04 亿元人民币），比去年同期的 1.25 亿欧元（约合人民币 10.2 亿元）增加了一倍多。

Spotify 在两年前宣布了一个高保真流媒体套餐，称它将为服务带来 CD 质量的无损流媒体，但至今仍未推出。

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