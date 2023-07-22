Spotify 标准订阅将在下周涨价，由 9.99 美元涨至 10.99 美元

IT之家 7 月 22 日消息，据《华尔街日报》报道，Spotify 下周将把标准订阅费提高 1 美元，每月费用从 9.99 美元提高到 10.99 美元（IT之家备注：当前约 79 元人民币），定价变化只会影响无广告的高级套餐。

IT之家从报道中得知，Spotify“未来几个月”在其他数十个市场的价格也将上涨。虽然 Spotify 未官宣涨价，但结合此前 Apple Music 订阅价格的上涨，涨价的原因可能是许可成本的增加，作者将通过音乐流媒体获得更多的收入。

此前，Spotify 不满苹果 30% 抽成的条款，向订阅者宣布不再支持 iOS 上的内购订阅，包括现有客户。

据 Variety 报道，那些仍在通过 iOS 应用内购订阅 Spotify 服务的用户收到了一封电子邮件，称苹果的计费系统不再有效，因此现有 Spotify Premium 订阅用户需要通过 Spotify 网站重新订阅。

在这一期订阅服务结束后，通过 App Store 订阅 Spotify Premium 用户的账户将转换为免费账户，然后他们需要通过 Spotify.com 再次升级到高级账户。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。