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苹果发布 tvOS 17 Beta 4（21J5318f）更新

2023/7/26 6:54:29 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 26 日消息，苹果公司今天面向开发者，以测试为目的，推出了适用于 Apple TV 的 tvOS 17 Beta 4 更新（内部版本号为 21J5318f）。

FaceTime 应用

IT之家此前报道，tvOS 17 更新为 Apple TV 引入全新的 FaceTime 应用，方便用户在大屏幕电视上实现视频通话。

苹果表示借助 Continuity Camera 功能，用户可以在 Apple TV 上启动 FaceTime 应用，并可以无线连接到 iPhoneiPad 上。用户可以将 iPhone 上收到的来电，投屏到 Apple TV 上进行通话。

Apple TV 上的 FaceTime 主界面可以智能居中主讲者，在有新用户加入之后可以自动调整直播源布局。

支持视频会议

苹果向开发人员开放了相关的 Continuity Camera API，允许 Zoom 和 Webex 等第三方视频通话应用程序，利用 iPhone 和 iPad 作为直播源，在 Apple TV 上启动相应的应用程序，进行 FaceTime 沟通。

Apple Music Sing 

Continuity Camera 还可以集成支持 Apple Music Sing，用户可以在屏幕上看到自己，并在唱歌时添加“娱乐滤镜”。

更快切换个人账户

用户只需要用 iPhone 上的远程应用程序唤醒 Apple TV，它就会自动切换到那个人的个人资料，确保他们可以访问他们最近观看的节目和个性化的推荐。

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关键词：tvOS

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