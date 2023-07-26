苹果发布 tvOS 17 Beta 4（21J5318f）更新

IT之家 7 月 26 日消息，苹果公司今天面向开发者，以测试为目的，推出了适用于 Apple TV 的 tvOS 17 Beta 4 更新（内部版本号为 21J5318f）。

FaceTime 应用

IT之家此前报道，tvOS 17 更新为 Apple TV 引入全新的 FaceTime 应用，方便用户在大屏幕电视上实现视频通话。

苹果表示借助 Continuity Camera 功能，用户可以在 Apple TV 上启动 FaceTime 应用，并可以无线连接到 iPhone 和 iPad 上。用户可以将 iPhone 上收到的来电，投屏到 Apple TV 上进行通话。

Apple TV 上的 FaceTime 主界面可以智能居中主讲者，在有新用户加入之后可以自动调整直播源布局。

支持视频会议

苹果向开发人员开放了相关的 Continuity Camera API，允许 Zoom 和 Webex 等第三方视频通话应用程序，利用 iPhone 和 iPad 作为直播源，在 Apple TV 上启动相应的应用程序，进行 FaceTime 沟通。

Apple Music Sing

Continuity Camera 还可以集成支持 Apple Music Sing，用户可以在屏幕上看到自己，并在唱歌时添加“娱乐滤镜”。

更快切换个人账户

用户只需要用 iPhone 上的远程应用程序唤醒 Apple TV，它就会自动切换到那个人的个人资料，确保他们可以访问他们最近观看的节目和个性化的推荐。

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