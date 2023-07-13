苹果推送 watchOS 10、macOS 14 和 tvOS 17 首个公测版

IT之家 7 月 13 日消息，苹果今天推送 iOS / iPadOS 17 首个公测版的同时，还面向 macOS Sonoma 14、tvOS 17 以及 watchOS 10 发布了首个公测版，邀请非开发人员参与测试。

macOS Sonoma 14

注册的开发者可以通过 Apple 开发人员中心下载测试版，并在安装相应的配置文件后，通过“系统设置”中的“软件更新”机制提供测试版。

macOS Sonoma 14 主要改善了加速度计的空间、BNNS、vImage 等属性的算法，从而提供更优秀的交互体验。

新版本还为 AirPods 引入了多项改进，邀请更多开发者安装测试版固件，测试自适应音频、个性化音量和对话感知等新功能。

watchOS 10

watchOS 10 主要回归了小部件、丰富了手表按钮的自定义选项、新增了以史努比和伍德斯托克（Woodstock）为特色的新表盘、以及增强健康功能。

tvOS 17

tvOS 17 更新为 Apple TV 引入全新的 FaceTime 应用，方便用户在大屏幕电视上实现视频通话。

IT之家注：苹果表示借助 Continuity Camera 功能，用户可以在 Apple TV 上启动 FaceTime 应用，并可以无线连接到 iPhone 和 iPad 上，用户可以将 iPhone 上收到的来电，投屏到 Apple TV 上进行通话。

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