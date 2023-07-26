AI 行业兴起抬高存储需求，SK 海力士 Q2 营收约 7.31 万亿韩元环比增长 44%

IT之家 7 月 26 日消息，韩国半导体大厂 SK 海力士现发布截至 2023 年 6 月 30 日的 2023 财年第二季度财务报告。

财报显示，SK 海力士第二财季结合并收入为 7.3059 万亿韩元（IT之家备注：当前约 409.13 亿元人民币），环比增长 44%，同比下降 47%；营业亏损 2.8821 万亿韩元（当前约 161.4 亿元人民币），环比增长 15%，同比由盈转亏；净亏损 2.9879 万亿韩元（当前约 167.32 亿元人民币），环比下降 16%，同比由盈转亏。2023 财年第二季度营业亏损率为 39%，净亏损率为 41%。

SK 海力士解释称：“随着以 ChatGPT 为中心的生成式 AI 市场的扩大，面向 AI 服务器的存储器需求剧增。因此 HBM3 和 DDR5 DRAM 等高端产品销售增加，第二季度营业收入比第一季度增加 44%，营业亏损减少 15%。”

SK 海力士表示，第二季度 DRAM 和 NAND 的销量都大幅增加，尤其是 DRAM 平均价比前一季度上升，对营业收入增加产生了很大影响。

据称，虽然随着 PC、智能手机市场的弱势，DDR4 等普通 DRAM 产品持续降价，但由于用于 AI 服务器的高价、高配置产品销售增长，DRAM 整体 ASP 比第一季度有所提高。

再加上 SK 海力士通过全公司不断努力节省费用，减少了库存估值损失，由此实现了营业亏损幅度收窄。

该公司在业绩说明会上表示：“用于 AI 的存储器需求强势将在今年下半年得到延续，半导体存储器企业的减产效果或将逐渐明显。”

因此，SK 海力士拟在今后以 HBM3、高性能 DDR5 和 LPDDR5 DRAM 等用于 AI 的存储器、基于 176 层 NAND 闪存的 SSD 为中心，持续提高销售业绩，从而加速改善下半年业绩。

另外，公司表示，今年将提升第五代 10 纳米级（1b）DRAM 和 238 层 NAND 闪存的初期量产良率和质量，在即将到来的市况好转时快速提升量产比重。但公司认为 NAND 闪存的去库速度与 DRAM 相较缓慢，因此决定扩大 NAND 产品的减产规模。

SK 海力士财务担当副社长（CFO）金祐贤表示：“虽然全公司的投资规模同比减少 50% 以上的基调没有变化，但公司将利用通过经营效率化确保的资金，针对今后主导市场的高容量 DDR5、HBM3 DRAM，持续投资扩大生产能力。”

金副社长还补充道：“存储器半导体市场以第一季度为低点，开始呈现恢复态势。公司将以高性能产品技术竞争力为基础，为快速改善业绩作出努力。”

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