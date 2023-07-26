realme 真我 GT 系列旗舰手机官宣回归，年内还有 Neo 系列新品

IT之家 7 月 26 日消息，真我 realme 近期频推 Neo 和数字系列中低端手机新品，但偏旗舰的 GT 系列迟迟没有更新。

根据真我 realme 副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起的最新消息，realme 确认将在年内推出 GT 系列新品，而在此之前，还有一款 Neo 系列新机发布。

据IT之家此前报道，realme GT Neo 6 系列新机已经入网工信部，将配备 6.74 英寸 1.5K“超窄”直屏，支持 144Hz 高刷以及 2160Hz PWM，前置 1600 万像素自拍镜头，后置 5000 万像素 IMX890 主摄（支持 OIS 光学防抖）+800 万像素镜头 + 200 万像素镜头。

▲ IT之家附 realme GT Neo 6 系列证件照

性能方面，realme GT Neo 6 系列预计搭载骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，提供 24GB+1TB 内存版本。该新品提供两个续航版本，分别为 240W 快充 + 4600mAh 电池以及 150W 快充 + 5200mAh 电池。

其他方面，realme GT Neo 6 系列预计采用无屏幕塑料支架、塑料中框以及玻璃机身设计，机身重量为 205g ，厚度为 8.86mm，配备红外遥控和 X 轴线性马达。

据博主 @数码闲聊站 还爆料，realme 即将推出的骁龙 8 Gen 2 新机被正式命名为真我 GT 5，Pro 版预计搭载骁龙 8 Gen 3 处理器。

realme GT 系列目前共推出了两代，都包括大师探索版设计，目前尚不清楚 GT 5 系列是否会有特殊设计版本。

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