HTC U23 手机现已发售：搭载高通骁龙 7 Gen 1，折合人民币约 3433 元

IT之家 7 月 26 日消息，本月初，HTC 悄悄在其官网中上架了标准版 U23 智能手机。该机相比此前发布的 U23 Pro 手机主要是将“四摄”改为“三摄”，除此之外硬件参数基本一致。

这款手机现已正式发售，官网提供了“水漾蓝”与“罗兰紫”两种颜色可选，但存储配置却仅有 8+128GB 一种，定价 14990 新台币（IT之家备注：当前约 3433 元人民币），感兴趣的用户可以找代购。

▲ 图源 HTC 官网

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软件方面，HTC U23 手机同样和 U23 Pro 一样以整合 HTC 自家的“VIVERSE”平台为主打，用户可以使用该平台管理自己的“VIVERSE 人物角色”，购买与分享 NFT 数字藏品。

▲ 图源 HTC 官网

IT之家将 HTC 的 U23 Pro 硬件参数信息归纳如下：

6.7 英寸 120Hz OLED 屏幕，分辨率为 FHD+（1080x2400）

后置摄像头：6400 万主摄 + 800 万超广角 + 200 万景深，共计三摄，不支持光学防抖（U23 Pro 为 1.08 亿主摄 + 800 万超广角 + 200 万景深 + 500 万微距，共计四摄，支持光学防抖）

前置摄像头：3200 万前置摄像头（打孔）

处理器：高通骁龙 7 Gen 1

运行内存：8 GB

存储空间：128 GB

电池容量：4600 毫安时，支持 30W 快充，15W 无线充电，反向充电

支持 IP67 防水防尘，Wi-Fi 6，拥有 3.5mm 耳机孔，支持扩展 SD 卡

▲ 图源 HTC 官网

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