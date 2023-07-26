PocketBook 发布 InkPad Color 2 彩色电纸书，售价 329 美元

IT之家 7 月 26 日消息，海外厂商 PocketBook 近日推出了 InkPad Color 2 电子阅读器，配备 7.8 英寸 E Ink Kaleido Plus 彩色显示屏、IPX8 防水等级、内置扬声器以及 32GB 内置存储空间。

▲ InkPad Color 2

该产品的上一代于 2021 年发布，新款进行了多项升级，于 4 月份首次发布，现已在亚马逊发售，售价 329 美元（IT之家备注：当前约 2349 元人民币）。

与 2021 年的初代相比，新款 InkPad Color 2 拥有更快的高通处理器，原版配备 1 GHz 双核处理器，新版则配备 1.8 GHz 四核处理器，具体型号暂未公布。

▲ InkPad Color 初代

两款产品都只有 1GB 内存，但初代 InkPad Color 只有 16GB 内置存储，而新版增加到了 32GB。不过，新版不再配备 microSD 读卡器，取消开孔的同时支持了 IPX8 防水，只能说有舍有得。

▲ InkPad Color 2

InkPad Color 2 的屏幕和初代基本一致，显示分辨率为 1404 x 1872 像素，当显示彩色时，它可提供 100 dpi 的分辨率，当显示黑白色时增加到 300 dpi。

此外，InkPad Color 2 新增支持前光灯色温可调、双频 Wi-Fi、蓝牙 5.0、扬声器，系统升级到 Linux 4.9.56，重量由 225g 提高到了 267g。

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