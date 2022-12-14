PocketBook Viva 电纸书发布，搭载最新 Gallery 3 彩色墨水屏

IT之家 12 月 14 日消息，据 liliputing 报道，PocketBook Viva 电纸书现已发布，搭载了 E ink 最新的 Gallery 3 彩色墨水屏。

据报道，PocketBook Viva 将于明年 3 月底或 4 月初在亚马逊和 Newegg 上市，售价约为 599 美元（约 4169 元人民币）。PocketBook Viva 搭载了 8 英寸 E Ink Gallery 3 面板，支持 IPX8 防水等级，内置扬声器和蓝牙音频。

IT之家了解到，E ink 已在日前宣布，全彩电子纸技术 E Ink Gallery 3 已进入量产，多家来自全球的品牌客户，包括 Bigme 大我、BOOX 文石、iFlyTek 科大讯飞、iReader 掌阅、 PocketBook、Readmoo 读墨电子书、以及 AOC 将自 2023 年起，陆续推出 E Ink Gallery 3 全彩电子纸产品上市。

参数方面，E Ink Gallery 3 运用 E Ink ACeP (Advanced Color ePaper) 全彩电子纸显示技术开发而成。基于全彩电子纸技术架构，以青色、洋红、黄色、白色等四种电子墨水实现全色域的色彩显示效果。

官方表示，E Ink Gallery 3 在黑白文字换页速度提升至 350 毫秒，彩色显示的更新速度亦大幅提升，在快速色彩显示模式下，更新速度为 500 毫秒；标准模式则为 750 至 1,000 毫秒；最佳色彩显示模式则为 1,500 毫秒。同时支持数字化笔写功能，除黑白双色之外，还可呈现几种主要颜色，笔写延迟最低仅约 30 毫秒。