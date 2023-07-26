韩国 SSD 主控厂商 FADU 正筹备 IPO：计划三年时间市场份额从 1% 做到 30%

IT之家 7 月 26 日消息，韩国 SSD 主控开发商 FADU 虽然目前在全球市场的份额还没有超过 1%，但预估 2026 年市场份额可以达到 30%。

根据韩媒 Business Korea 报道，FADU 公司成立于 2015 年，目前正在积极筹备 IPO。

该公司首席执行官李智孝 7 月 24 日在首尔汝矣岛 63 广场举行的 IPO 说明会表示：“在全球 30 至 40 家 SSD 主控设计公司中，我们在技术方面处于领先地位，我们有信心在未来 2 到 3 年内，全球所有数据中心都将使用我们的产品”。

FADU 目前正在公开募股中，计划到 8 月 7 日结束时，可以筹集 11.8 亿美元（IT之家备注：当前约 84.25 亿元人民币）的资金。

FADU 凭借其在 SSD 控制器设计方面的专业知识，正在积极与全球多家专注于高性能、低功耗和小型化的数据中心公司建立合作伙伴关系。

FADU 管理层表示，目前全球数据中心使用了 5000 万个 SSD 主控，而未来 2-3 年内需求可能翻番。

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