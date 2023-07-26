消息称美 FTC 最早下月将对亚马逊发起反垄断诉讼，该公司面临拆分风险

IT之家 7 月 26 日消息，据路透社报道，美国联邦贸易委员会（FTC）正在敲定一项期待已久的针对亚马逊公司的反垄断诉讼，此举可能最终导致该公司的部分业务分拆。

▲ 图源 路透社

当下诉讼的具体细节尚不明朗，但路透社透露，包括 FTC 主席莉娜・汗本人在内的整个机构的人员都在关注亚马逊公司，据悉，美国 FTC 已经收集了亚马逊公司的大量证据，FTC 预计最早将于 8 月展开相关诉讼，如果诉讼成功，法院可能会下令拆分当下价值 1.3 万亿美元（约 9.3 万亿元人民币）的亚马逊商业帝国。

路透社表示，FTC 可能专门针对亚马逊 Prime 的服务提出诉讼，FTC 认为亚马逊 Prime 会员造成了不正当竞争，迫使商家转而使用亚马逊自家的物流和广告服务。

路透社同时声称，FTC 日前已经通过各种方式，从亚马逊内外的数十名证人处收集到了证据，包括亚马逊 CEO 安迪・贾西和公司创始人杰夫・贝索斯 。

亚马逊此前否认了这些指控，称卖家为他们的商品定价。华盛顿特区的一名法官驳回了此案，但加州的一名法官允许此案继续审理。

这并不是 FTC 第一次盯上亚马逊，IT之家早前报道，FTC 此前已经盯上了亚马逊公司对机器人真空制造商 iRobot 的收购行为，工作人员试图阻止这场交易。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。